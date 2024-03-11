Трагедия в Швейцарских Альпах

By Euronews

В районе Маттерхорна спасатели нашли тела пятерых погибших лыжников. Полиция ведет поиск шестого лыжника, который считается пропавшим без вести.

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В Швейцарских Альпах найдены тела пяти из шести лыжников, пропавших без вести в минувшие выходные в районе горы Маттерхорн. По данным полиции в группу, в том числе входили члены одной семьи.

Сообщается, что лыжники отправились в поход девятого марта из курортного городка Церматт. В какое-то время они перестали выходить на связь.

Поиски осложняли плохие погодные условия.

Кристиан Вароне , начальник региональной полиции кантона Вале:"Спасатели прибыли на место по координатам, которые нам удалось установить. К сожалению, именно там мы обнаружили пять из шести погибших".

В настоящее время спасательные команды продолжают поиски шестого лыжника.