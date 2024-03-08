Температура воды в Женевском озере установила новый рекорд

By Euronews

Средняя температура воды в Женевском озере — 13,5℃. Она растет примерно в пять раз быстрее, чем температура воды в океанах.

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Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня — 13,5℃ и продолжает стремительно расти, говорится в исследовании ученых Лозаннского университета.

Обычно в озерах каждый год происходит так называемое "зимнее перемешивание": богатая кислородом вода с поверхности уходит вниз, а на её место приходит богатая минералами вода со дна. Но в Женевском озере этого явления не происходит с зимы 2012 года. Это угрожает биоразнообразию.

"В целом достаточно хорошая реоксигенация доходит до глубины в 170 метров, настоящая проблема начинается ниже. Прошло 12 лет с тех пор, как дно озера было реоксигенировано в результате зимнего перемешивания", — говорит научный сотрудник Лозаннского университета Мари-Элоди Пержа.

В близлежащих Альпах рекордными темпами тают ледники, и температура воды в Женевском озере повышается в 4-5 раз быстрее, чем температура океанов. Хотя и она бьет рекорды: по данным европейской службы по контролю за изменением климата "Коперник", в феврале средняя температура воды в океанах впервые в истории превысила 21℃.