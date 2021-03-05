Минск повысил безопасность БелАЭС в соответствии с требованиями ЕС

Минск повысил безопасность Белорусской АЭС в Островце. Об этом говорится в предварительном докладе экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности по итогам состоявшегося в начале февраля визита в Беларусь. "Достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов", — отмечается в документе. Полный отчет будет составлен после дальнейшего экспертного обзора в конце этого года.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск станции в Островце. Вместе с тем в Еврокомиссии тогда призвали дождаться выводов доклада.

Накануне служба разведки Литвы опубликовала отчет, в котором утверждается, что АЭС в Островце представляет большой риск для национальной безопасности, а финансируемый Россией проект нацелен на усиление зависимости Минска от Москвы.

Стресс-тесты, проводимые европейскими экспертами, должны подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Беларуси экспортировать электроэнгергию в страны ЕС. В декабре по инициативе Литвы и Польши ЕС принял решение блокировать импорт электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям Евросоюза.

Ранее парламент балтийской республики также объявил станцию угрозой. Власти Литвы намерены предложить Риге и Таллину достичь соглашения, которое бы блокировало попадание электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок Латвии, Литвы и Эстонии. Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что выводы доклада еще не означают "зеленый свет" для коммерческой эксплуатации и на станции должны быть выполнены все европейские требования безопасности в полном объеме, а не только приоритетные.