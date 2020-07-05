К пуску БелАЭС литовцев снабжают иодидом калия

В Литве раздают йодные таблетки: защитой от одного из факторов атомной аварии власти намерены снабдить граждан, живущих в пределах 100 км от белорусской границы, а это 920 тысяч человек — почти треть населения республики.

В августе должна начаться загрузка топлива в первый реактор Белорусской АЭС, котоаря расположена под городом Островец в полусотне километров от литовской столицы.

Вильнюс резко негативно оценивает проект, разработанный "Росатомом". В Литве высказывают сильные сомнения в безопасности станции.

Марк Пилат, и.о. главы муниципалитета:

"Первый шаг — объяснить людям, что таблетки принимать надо не сразу же, как только их получили. Их необходимо принять тогда, когда на Островецкой АЭС произойдёт авария и воздух окажется загрязнён".

Парламент Литвы назвал БелАЭС "угрозой национальной безопасности" и ввёл полный запрет на импорт энергии, полученной от мирного атома.

Однако привлечь соседей на свою сторону Вильнюс так и не смог. Так, правительство Латвии на днях заявило, что не видит причин полностью отказываться от закупок белорусской атомной энергии. А в Польше и вовсе планируют создать собственный мирный атом: ещё в марте Варшава заявила, что в течение 20 лет построит шесть реакторов.