Анализ самой древней ДНК

Это самая древняя из известных на сегодняшний день ДНК, которую удалось получить ученым. Останки мамонта, найденные в Сибири в 1970-х годах, насчитывают более миллиона лет. Сегодня российские и шведские специалисы проводят исследования образцов зубов мамонта, ранее извлеченных из вечной мерзлоты, и не скрывают своего воодушевления.

Получить возможность анализировать ДНК окаменелостей в тысячу раз старее образцов периода викингов - это шаг в неизвестность, и я рад принять участие в этом проекте. Лав Дален профессор эволюционной генетики

Изучение этой ДНК проливает свет на существование ранее не известного вида - предшественника мамонтов ледникового периода, в частности, шерстистых мамонтов, вымерших всего четыре тысячи лет назад.

Это не первое исследование, посвященное секвенированию генома мамонта. Оно также отнюдь не приближает человечество к воскрешению животного путем клонирования. Но это первый успешный ДНК-анализ столь древнего материала.