Американские учёные клонировали хорька вымирающего вида

Американские учёные клонировали хорька вымирающего видаКомментарии
Авторское право USFW Black-footed Ferret Conservation Center'
Американские учёные впервые успешно клонировали животное вымирающего вида - черноного хорька.
Самка по кличке Элизабет Энн появилась на свет 10 декабря прошлого года. Это генетически идентичная копия другого хорька, умершего 30 лет назад. В эксперименте использовали замороженный генетический материал особи.
Учёные надеются, что благодаря данной технологии удастся спасти находящихся на грани исчезновения диких животных, птиц и восстановить популяцию уже вымерших. Например, монгольской лошади или странствующего голубя.
Но многие биологи опасаются, что животный мир лишится генетического разнообразия и станет более уязвимым к различным болезням.