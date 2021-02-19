Американские учёные клонировали хорька вымирающего вида

Американские учёные впервые успешно клонировали животное вымирающего вида - черноного хорька.

Самка по кличке Элизабет Энн появилась на свет 10 декабря прошлого года. Это генетически идентичная копия другого хорька, умершего 30 лет назад. В эксперименте использовали замороженный генетический материал особи.

Учёные надеются, что благодаря данной технологии удастся спасти находящихся на грани исчезновения диких животных, птиц и восстановить популяцию уже вымерших. Например, монгольской лошади или странствующего голубя.

Но многие биологи опасаются, что животный мир лишится генетического разнообразия и станет более уязвимым к различным болезням.