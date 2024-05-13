Предвыборный "манифест" европейских ученых

Медицинские и космические разработки стоят всё дороже. Представители академий наук всех стран Евросоюза требуют увеличить инвестиции в исследования и образование

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В преддверии европейских выборов ученые континента впервые объединяются, чтобы потребовать увеличения инвестиций в исследования и образование. Представители академий наук всех 27 стран-членов на встрече в Брюсселе высказывались за расширения национальных и союзных программ. Они отмечают, что для глубокого поиска и для важных европейцам открытый требуется соответствующее финансирование.

Член итальянской Академии деи Линчеи Патрицио Бьянки:

Я могу понять, что правительства испытывают давление из-за различных чрезвычайных ситуаций, но мы должны выходить за рамки текущих авралов. Нам с коллегами нам нужно решить, куда вкладывать имеющийся капитал и откуда взять больше денег. Нужно тратить по меньшей мере 3% ВВП на исследования и образование. Это помогло бы нам не просто следить за чрезвычайными ситуациями, но и работать вместе над построением прочной Европы, что необходимо в условиях нынешнего нестабильного мира.

Евросоюз далек от достижения целевого показателя расходов на науку в 3% от ВВП. Это сейчас составляет 2,27%. Кроме того существует большая разница между странами-членами: от Бельгии, у которой 3,43% до шести стран ЕС, которые тратят менее 1%. Самый низкий показатель – в Румынии, всего 0,47%.

Но ЕС отстает по уровню таких расходов от других стран и регионов. Южная Корея инвестирует в это 4,93% ВВП, США 3,46%, Япония 3,34%, КНР 2,41%. Участники брюссельской встречи признают, что Евросоюз проигрывает глобальное соревнование и делает более сложным повышение общей компетентности в будущем.

Глава Королевской академии искусств и наук Нидерландов Мэрилин Догтером:

Наука нам нужна сейчас, наверное, больше, чем когда-либо, из-за сложности брошенных нам вызовов. Задачи науки - предоставление обществу знаний и сценариев развития событий.

Европейская народная партия и Левые - единственные две парламентские фракции, которые призывают к увеличению ассигнований на исследования и разработки. Но почти все другие партии лишь упоминают о необходимости повышения роли науки.