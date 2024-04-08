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Полное затмение Солнца наблюдали миллионы людей в странах Северной Америки

Масатлан, Мексика
Масатлан, Мексика Авторское право Fernando Llano/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Мексике, США и Канаде, а также с территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах, наблюдали полное затмение Солнца. Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.

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Миллионы людей в странах Северной Америки наблюдали полное затмение Солнца. Первыми это уникальное явление увидели жители и туристы в мексиканском городе Масатлан. Луна полностью закрыла Солнце и небо потемнело на целых четыре минуты.

Смотреть на небо в это время следовало с использованием специальных защитных очков, чтобы не повредить зрение.

Полное затмение Солнца также можно было увидеть в США и Канаде, с территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Частные фазы были доступны для тех, кто находится в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, и на западе Европы.

Полное затмение Солнца - прекрасная возможность для и исследований, в частности для изучения воздействия этого явления на ионосферу и возможные сбои в работе телекоммуникационных систем.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит большие территории северного полушария.

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