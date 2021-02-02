Вакцины и геополитика: Европа может принять российскую вакцину "Спутник V"

Сербия, не теряя времени, закупила разные вакцины от коронавируса и сейчас занимает второе место в Европе после Великобритании по темпам прививочной кампании. В Белграде отдали предпочтение российской и китайской вакцинам, отказавшись от западных.

Эта балканская страна - кандидат на вступление в ЕС, но имеет прочные связи с Россией. По мнению премьер-министра Сербии, в условиях глобального кризиса здравоохранения следует отказаться от геополитических соображений.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии: "Сербия была одной из немногих стран, которые не рассматривали закупку и распространение вакцины через призму геополитики, поэтому я считаю, мы добились такого успеха. Единственный важный для нас вопрос - это безопасность и эффективность вакцины. И я думаю, мир выглядел бы сегодня иначе, если бы все смотрели на вакцину как на проблему здоровья, а не как на геополитическую проблему".

Но на Западе утверждают, что это не просто геополитическое соперничество - там обеспокоены безопасностью вакцины "Спутник" из-за того, что она была разработана слишком быстро, и из-за ее активного продвижения Москвой.

Нику Попеску, директор программы "Расширенная Европа" в Европейском совете по международным отношениям: "Мы знаем, что в России многие врачи отказываются принимать эту вакцину, и президент России до сих пор ею не привился. Опросы общественного мнения показывают, что в России многие граждане не доверяют российской вакцине. Я думаю, что это отчасти потому, что Москва политизировала рекламу своей вакцины в августе-сентябре, что в среднесрочной перспективе фактически снизило доверие к ее эффективности".

Несмотря на эти опасения, Венгрия уже разрешила использование российской вакцины. Последовать этому примеру могут и другие страны ЕС, в том числе Германия и Франция. Но это в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции: "Когда лаборатория подает заявку на регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам, ее изучают, не глядя на ее "национальность". Мы лишь хотим быть уверены, что она надежна и эффективна. Российская вакцина будет изучаться точно так же, как и другие".

К поиску дополнительных вакцин Еврокомиссия приступила после срыва поставок компанией Astrazeneca, в результате которого темпы вакцинации в блоке серьезно замедлились. Россия заявила, что готова направить в страны ЕС уже во втором квартале 100 миллионов доз препарата "Спутник V".