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Признание российской вакцины "Спутник V": результат очевиден

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 Вероника Доваль
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Признание российской вакцины "Спутник V": результат очевиден
Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Один из наиболее авторитетных медицинских журналов мира Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее безопасность и высокую эффективность против коронавируса. Она составила 91,6%.

В статье отмечается, что ранее "разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за неподобающую поспешность, срезание углов и отсутствие прозрачности. Но результат, о котором сообщается, очевиден, а научный принцип вакцинации продемонстрирован, что означает, что теперь в борьбу за снижение заболеваемости может вступить еще одна вакцина".

В третьем этапе испытаний приняли участие 19 866 добровольцев, исследование проводили на базе 25 больниц и поликлиник в Москве.

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций: "Сегодняшняя публикация в журнале Lancet действительно показывает, что "Спутник V" - это вакцина для человечества. Это одна из трех вакцин в мире, обладающих эффективностью более 90%. При этом она действительно доступна по цене, позволяет упростить логистику, благодаря температурному режиму от +2 до +8 градусов, и основана на очень безопасной и улучшенной аденовирусной платформе человека".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.