В Болгарии расчистили гигантскую плавучую свалку

Сотни тонн мусора выловили из реки Искыр в Болгарии. Затор размером с футбольное поле из отходов, смытых в водоём проливными дождями, образовался у плотины гидроэлектростанции "Своге" несколько дней назад.

Властям понадобилось немало времени, чтобы спланировать операцию по расчистке территории и найти на неё средства.

Дамиан Воденичаров, корреспондент Euronews:

"На устранение плавучей свалки здесь, в Своге ушло больше недели. Собирать мусор день ото дня становилось всё труднее, сотрудникам коммунальных служб приходилось проявлять изобретательность".

Пластиковые бутылки, стволы деревьев, телевизоры, холодильники - чтобы выловить самые габаритные предметы, сначала применяли спецтехнику. Затем в ход пошли подъёмные краны с каркасом от рекламных щитов, который использовали как грабли. Для перевозки улова задействовали тяжёлую технику и плавсредства.

Задачу осложняли погодные условия.

Василий Шуманов, представитель ГЭС "Своге":

"Часть этой свалки начала замерзать. Мусор сбивался в кучу, образуя большие блоки. Далее команда по очистке должна была разбить эти блоки и вытащить их вручную. Чтобы затем спецтехника нагрузила ими самосвалы".

560 тонн отходов свезли на ближайшую легальную свалку. Кроме того, было собрано и складировано почти 200 кубометров древесины. По утверждениям местных властей, предотвратить загрязнение водоёма трудно. А значит, плавучий мусорный полигон, от которого только что избавились с таким трудом, явно не последний.