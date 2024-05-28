Греция: НПО ведут борьбу с фермами-призраками

By Euronews

Морское дно в районе греческого острова Итака загрязнено мусором, оставшимся от рыбных ферм. Нидерландская НПО "Здоровые моря" извлекает из воды десятки тонн прогнивших сетей.

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Вот уже третий год подряд нидерландская неправительственная организация "Здоровые моря" возвращается на греческий остров Итака. Основная цель волонтерской миссии - восстановление вод, загрязненных и ставших опасными из-за заброшенных рыбных ферм.

В районе острова есть две такие фермы-призрака. Они закрылись более десяти лет назад. Но их старые сети и прочее оборудование так и лежит на дне моря, отравляя водную среду. Все это подвергает опасности флору и фауну и разрушает экосистемы.

Вероника Микос, НПО "Healthy Seas":"Фермы-призраки — это заброшенные, обанкротившиеся старые сельскохозяйственные предприятия, которые постепенно загрязняют территорию. Это проблема не только для морских обитателей и окружающей среды, но и для местных сообществ. Для туризма и для рекреационных целей. Местные сообщества теряют территории, загрязненные фермами-призраками".

Загрязнение морских вод наносит удар по рыбному промыслу. Покоящиеся на дне моря сети разлагаются и отравляют рыбу. Искать ее вокруг острова тщетный труд.

Аргирис Маниас, рыбак:"Рыбы становится все меньше из года в год. На дне много мусора. Все это должно выйти из моря. Это очень важная инициатива".

Операция по очистке морского дня на двух объектах (возле города Патры и на Итаке) длилась десять дней. В Патрах волонтеры собрали около 30 тонн сетей и прочего мусора. Что касается острова Итака, данные будут объявлены в ближайшие дни. Местные жители поддерживают усилия НПО, поскольку до сих пор власти Греции не проявили инициативы по очистке моря.

Паскаль Ван Эрп, НПО "Ghost Diving":"Местное сообщество в самом начале, а мы говорим о 2021 годе, было настроено скептически. Мол, они наводят порядок на рыбных фермах, хорошо. Пусть это делают, посмотрим, чем все закончится. Сейчас мы получили зеленый свет. Береговая охрана, мэр, все местные жители, нас очень здорово поддерживают. Это очень приятно".

По словам дайверов, загрязнение моря не заметно с первого взгляда.

Апостолос Стаикос, Euronews:"Там, где вы видите бескрайнюю синеву, мы видим огромную свалку мусора. Этой фразой дайверы-волонтеры описывают ситуацию, сложившуюся в греческих морях и в некоторых других районах Средиземноморья. Именно поэтому каждый год уборочные бригады вытаскивают со дна моря тонны сетей и мусора".