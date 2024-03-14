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Третий полет Starship оказался частично успешным

Запуск Starship
Запуск Starship Авторское право Eric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Американская компания SpaceX отчиталась об очередном испытательном полете Starship. Он признан частично успешным, но завершился потерей космического корабля.

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Третий испытательный полет Starship завершился потерей космического корабля. Об этом сообщила американская компания SpaceX. Связь с аппаратом была потеряна через час после запуска. 

Тем не менее в корпорации Илона Маска считают этот полет частично успешным, поскольку Starship достиг космоса, провел испытания по перекачке топлива и пролетел дальше и быстрее, чем во время двух предыдущих тестов. 

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Луну и отдаленные планеты и рассчитан на 100 человек.

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