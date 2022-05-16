Полное лунное затмение показалось Америке, но не России

Полное лунное затмение смогли увидеть жители большей части Северной и Южной Америки.

Частичные стадии были видны в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а вот Аляска, Австралия и Азия, в том числе и Россия, небесного шоу были лишены.

Это была одна из самых продолжительных полных лун в этом десятилетии и первая так называемая "кровавая луна" за год - такой цвет придают проекции рассветов и закатов на ее поверхности.

Общая продолжительность затмения составила более пяти часов, а полная фаза, то есть когда луна полностью находилась в тени земли, продлилась 1 час 24 минуты.

Следующее полное лунное затмение в этом году состоится 8 ноября.

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