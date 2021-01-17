Флорентийский собор хранит исторические отпечатки лап

Следы животных обнаружены на средневековой керамической черепице кафедрального собора Флоренции. Открытие сделали в ходе подготовки к реставрации восточной части знаменитого купола. Эксперты уверены, что отпечатки появились, когда плитку выставляли на улицу сохнуть перед обжигом в печи.

Произошло это в XV вв в тосканском городке Импрунета, где изготавливали черепицу для флорентийского и других соборов. «Мы нашли сотни отпечатков как диких, так и домашних животных, в частности собак и кошек, мелких птиц, лисиц или куниц», — рассказывает архитектор Самуэле Качальи.

Следы животных на плитке, судя по всему, мало беспокоили средневековых строителей и заказчиков. В конце концов, — объясняют специалисты, — это лишь незначительный поверхностный изъян, который не влиял на крепость материала. В музее истории кафедрального собора отмечают, что эти отпечатки представляют значительную научную ценность и лягут в основу целого комплекса исследований.

Увидеть следы животных, живших в Тоскане полтысячелетия тому назад, может не всякий. После реставрации черепица вернётся на место, в музее останутся лишь старинные формы для литья плитки.