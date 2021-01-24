Во Флоренции реставрируют "джакузи XVIII века"

В самом большом дворце Флоренции восстанавливают купальню. Считается, что именно там в XVIII веке появились ванна с бьющими струями горячей воды: прототип того, что сегодня известно как джакузи. Просто кран с горячей водой тогда уже был свидетельством невероятного прогресса — и богатства.

Эйке Шмидт, директор галереи Уффици:

"Это действительно можно назвать 'джакузи' неоклассического периода. Сжатого воздуха тогда, конечно, не было. Но с точки зрения роскоши это по тем временам было нечто невероятное. А скульптурным и художественным оформлением занимались лучшие мастера того времени".

Сама ванна сделана из каррарского мрамора, а рукоятки в стенах позволяли, не вставая из воды, открывать занавески на окнах.

Купальню связывают с именами двух женщин: герцогини тосканской Луизы-Марии и сестры Наполеона Бонапарта Элизы, которая некоторое время была во Флоренции наместницей императора.