Искусственный интеллект позволит читать папирусы, не разворачивая их

By Euronews

Как открыть и прочесть древние, хрупкие, часто обугленные свитки, не прикасаясь к ним? Группа молодых ученых с помощью микротомографии сумела воспроизвести внутреннюю структуру папируса, распознать участки с чернилами и расшифровать текст.

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Прочесть в оригиналt тексты эпикурейской философов прямо с папирусов и без риска повредить хрупкие листы! Это возможно благодаря инновационной технологии, победившей на конкурсе Vesuvius Challenge. Лауреаты - трое молодых исследователей искусственного интеллекта из университета Кентукки; объектом их внимания стали свитки, найденные в древнем городе Геркуланум на берегу Неаполитанского залива, выжившие после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Федерика Николарди, папиролог из Неаполя, с энтузиазмом встретила предложенный учеными вариант. "Vesuvius Challenge позволил впервые полностью решить проблему виртуального разматывания свитков - открытия обугленных артефактов без физического прикосновения. Они сильно сдавлены и обожжены, очень компактны и очень хрупки".

Vesuvius Challenge позволил впервые полностью решить проблему виртуального разматывания свитков - открытия обугленных артефактов без физического прикосновения. Они сильно сдавлены и обожжены, очень компактны и очень хрупки. Федерика Николарди.

С помощью микротомографии и цифрового сканирования ученым удалось воспроизвести внутреннюю структуру свитка, распознав участки с чернилами. Искусственный интеллект ищет небольшие различия в плотности изображения и выводит их, позволяя прочесть. Юссеф Надер, один из тройки исследователей-новаторов, поясняет: "Искусственный интеллект способен понять, как выглядят чернила, даже если они не видны. На поверхности папируса от них все же остались выпуклости, и вот машина их выявляет и предлагает варианты интерпретации". Надер отмечает, как взволнован возможностью буквально прикоснуться к истории. "Когда я впервые понял, что мы видим сложные фразы из свитка, я был очень тронут. Чувствуешь, как тебе очень повезло стать частью всего этого процесса", - признается он.

Благодаря ИИ ученые смогут прочитать все или почти все драгоценные тексты, найденные на так называемой "Вилле папирусов" Геркуланума еще в 18 веке. Это почти 2 тысячи артефактов, не подлежащих раскрытию вручную. Ими занимаются в Центре папирусов Национальной библиотеки Неаполя. "У нас появились большие надежды относительно всей коллекции. Похоже, мы скоро сможем прочесть 250-300 совершенно новых произведений", - говорит Николарди.

Первый прочитанный искусственным интеллектом свиток - философская работа, обсуждающая чувства и удовольствия. Впереди - новые открытия.