Трамп требовал "найти" для него голоса

Телефонный разговор Трампа с Брэдом Раффенспергером - это последняя попытка действующего президента изменить результаты выборов 2020 года. На своем пути к победе демократ Джо Байден завоевал ряд традиционно республиканских штатов, в том числе и Джорджию, с перевесом чуть менее 12 тысяч голосов.

Обнародованный газетой The Washington Post субботний телефонный разговор произвёл в американской политической жизни эффект разорвавшейся бомбы. Из него следует, что Дональд Трамп оказывал давление на секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера.

Президент США требовал, чтобы в Джорджии, где он потерпел поражение, были пересмотрены результаты и найдены неучтённые, по его словам, голоса. Это изменило бы результаты прошедших выборов главы государства. .

"Итак, смотри. Всё, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов, <...> поскольку мы выиграли в этом штате, - говорит Трамп. - _Народ Джорджии рассержен, все люди в стране рассержены. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну, знаете ли, что вы пересчитали". _

В воскресенье в своём Twitter Трамп написал о том, что разговаривал с Раффенспергером, но тот "не захотел или не смог" отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями. Раффенспергер на это ответил, что слова президента "не соответствуют действительности".

Дональд Трамп не желает признавать своё поражение на выборах и продолжает утверждать, что результаты были сфальсифицированы.

12 сенаторов республиканйцев собираются оспорить итоги голосования выборщиков 6 января, когда их будет утверждать Конгресс, если избирательная комиссия не проведёт 10-дневную экстренную проверку результатов.

Во время процедуры утверждения в сенате будет председательствовать вице-президент США Майк Пенс. Он уже заявил, что собирается поддержать однопартийцев, решивших оспорить результаты президентских выборов.