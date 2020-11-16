Дональд Трамп настаивает на своей победе

Президент США Дональд Трамп вновь заявил через Twitter, что итоги голосования на президентских выборах были сфальсифицированы в ряде колеблющихся штатов в пользу его соперника Джо Байдена. По его словам, выборный штаб республиканцев еще только готовится подать в суд основную часть исков о нарушениях при подсчёте голосов. Действующий президент продолжает настаивать, что именно он победил на выборах.

Серия воскресных «твитов» на эту тему началась со слов «он [Байден] выиграл, потому что результаты голосования были подтасованы». Это дало повод сторонникам Байдена выразить надежду, что Трамп признал свое поражение. Но его последующие твиты, в частности о том, что Джо Байден победил на выборах «только в глазах фейковых СМИ», опровергли это предположение.

Джо Байден, со своей стороны, выражает полную уверенность в своей победе и практически никак не комментирует обвинения в подтасовке. Он уже приступил к формированию своей администрации. О фактической победе Байдена объявили все основные американские телеканалы. Окончательная точка в спорах об итогах выборов должна быть поставлена до 14 декабря, когда соберется коллегия выборщиков, чтобы формально избрать нового президента.

В субботу в Вашингтоне на фоне многотысячного митинга сторонников Трампа свою контрдемонстрацию под лозунгом «Набей MAGA морду» (Punch a MAGA in the Face) провели леворадикальные активисты из движений BLM и Antifa. MAGA – аббревиатура официального лозунга кампании Трампа Make America Great Again и неофициальное название его сторонников. Вечером того же дня появились многочисленные сообщения о нападениях радикалов на людей, покидавших протрамповский митинг.