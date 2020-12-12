Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа

Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.

Американский лидер на своей странице в "Твиттере" написал — "Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" Большинство судей Верховного суда США — республиканцы, а трех из девяти Дональд Трамп назначил лично.

Трамп в среду обратился в Верховный суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы. Согласно официальным результатам, демократ Джо Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах. Он и его сторонники подали 52 иска в судебные инстанции страны, но выиграли только один. Пакстон направил свой иск сразу в Верховный суд.