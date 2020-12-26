В тюрьму за клевету | #КУБ

Под самый конец года Госдума приняла множество резонансных законов - от угроз заблокировать соцсети, которые, по словам депутатов, цензурируют российские СМИ, до ужесточения закона о клевете - теперь за нее можно получить реальный срок.

“Нет сомнений, что это перед выборами, рейтинг "Единой России" будет постепенно становиться как у Лукашенко. Поэтому надо запугивать максимально”, - так принятие этих законов прокомментировал редактор издания “Медиазона” Сергей Смирнов.

Поправки к закону о клевете были приняты в кратчайшие сроки. На рассмотрение Госдумы их внесли менее двух недель назад. До принятия поправок уголовная ответственность могла наступить за клеветнические обвинения, опубликованные в СМИ или произнесенные в публичном заявлении. Без лишения свободы. Теперь же за клевету в интернете могут отправить в тюрьму на два года.

За заведомо ложную информацию о том, что человек страдает заболеванием, опасным для окружающих, могут лишить свободы на четыре года. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

Авторы законопроекта ссылаются на Конституцию. Согласно Основному закону, каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Не всё можно регулировать штрафами, уверен один из авторов законопроекта депутат Дмитрий Вяткин.

"Поэтому за клевету в интернете мы предложили в том числе и возможность применения такого наказания, как лишение свободы. Условное или реальное. Только потому что столь жёсткая мера наказания остановила бы потенциальных правонарушителей и преступников".

"Власть готовится и закручивает гайки", - заявил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

"Особенно это касается новой нормы о наказании за клевету в отношении неопределенного круга лиц, т. е. запрет клеветы в отношении чиновников, судей, бизнеса, полиции – в отношении всех тех, на ком держится власть".

Впрочем, эта фраза - о наказании за клевету в адрес неопределенного круга лиц - не понравилась даже правительству. В среду, когда Госдума приняла закон, кабмин опубликовал официальный отзыв. В нем говорится, что вопрос о возможности признания потерпевшими индивидуально неопределенных лиц нуждается в уточнении.

“Говорить о преступлении будет опаснее, чем его совершать”, - пишет адвокат Мари Давтян, один из авторов законопроекта о домашнем насилии. В первую очередь она обращает внимание на “людоедские наказания” за клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления.

"В России максимальное наказание за понуждение к действиям сексуального характера предусматривает до 1 года лишения свободы, за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет – до 4 лет, за развратные действия – до 3 лет".

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ к статье о клевете (ст.128.1 УКРФ). Теперь за клевету... Posted by Mari Davtyan on Wednesday, December 23, 2020

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