Молдавское виноделие на фоне пандемии

Винодельческое хозяйство Castel Mimi, расположенное недалеко от трассы Кишинев – Бендеры, – одна из главных туристических достопримечательностей Молдавии. Здесь можно познакомиться с прекрасным замком, построенным последним российским губернатором Бессарабии Константином Александровичем Мими, образцовыми виноградниками и превосходными винами. Но коронавирусная пандемия 2020 г. нанесла по хозяйству тяжелый удар, практически лишив его возможности проводить винные туры.

«Что касается туризма, конечно, это был ноль, – подводит итоги менеджер Ольга Овчинникова. – Полный ноль – с марта месяца до конца июня. В июле-августе у нас была возможность немного восстановиться финансово, дать людям возможность поработать, каким-то образом реабилитировать ситуацию. В данный момент у нас опять наблюдается спад по продажам именно в сфере туризма».

Но как свидетельствует статистика Криковского винодельческого завода, расположенного в пригороде Кишинева, на продажах вина пандемия никак не сказалась.

«Если брать данные за предыдущий год, – рассказывает экскурсовод Вита Визнюк, – то продажи наши и производство держатся на том же уровне. Возможно, потому что люди сидят больше дома и коротают долгие вечера из-за карантина рядом с любимым вином».

Неблагоприятными оказались и погодные условия 2020 г.: из-за засухи ягоды ряда сортов не вызрели должным образом. Но некоторые сорта можно убирать и после заморозков. Из такого винограда молдавские виноделы научились делать десертное вино.