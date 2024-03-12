Кишинёв выступил против планов Москвы открыть избирательные участки в Приднестровском регионе без согласия молдавских властей.

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МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу из-за организации выборов президента России в Приднестровье.

Кишинёв выступил против решения Москвы открыть в регионе избирательные участки для голосования. В связи с этим во вторник посла РФ вызвали в министерство иностранных дел Молдавии.

Дорин Речан, премьер-министр Молдовы:

"Государство Республика Молдова реагирует там, где может контролировать ситуацию. Соответственно, мы не допустим нарушений на территории, контролируемой конституционными властями. Как я уже сказал, нота протеста была передана послу Васнецову. Я повторяю: все должны уважать молдавское государство и, следовательно, граждан Республики Молдова".

После встречи в молдавском МИДе российский посол заявил, что российская дипломатия будет защищать право голоса всех граждан РФ.

Олег Васнецов, посол России в Молдавии:

"Огромное количество обращений поступило в ЦИК РФ, в МИД РФ, а также в посольство с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. ЦИК и МИД приняли такое решение, и совместно с администрацией Приднестровья будет открыто несколько участков. Конечно, не в таком количестве, как это было в минувшие годы".

Ранее приднестровские СМИ сообщили, что 17 марта в регионе на левом берегу Днестра будут работать шесть избирательных участков, хотя молдавские власти разрешили открыть только один - в посольстве России в столице.

Отношения Кишинёва и Москвы ухудшились после начала российского вторжения в соседнюю Украину. Молдавские официальные лица неоднократно обвиняли Россию в ведении “гибридной войны” и планах аннексировать Приднестровье.

В уже аннексированном Крыму, как и в зоне так называемой "специальной военной операции" - на оккупированных Россией террториях Украины - также полным ходом идёт подготовка к проведению выборов президента РФ. Несмотря на протесты Киева, досрочное голосование российских военных, участвующих в боевых действиях на украинской территории, уже началось.