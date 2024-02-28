Приднестровье просит Москву о "защите"

By Euronews

Власти Молдавии назвали съезд в Тирасполе "пропагандистским событием, спланированным Кремлем".

РЕКЛАМА

Непризнанное Приднестровье обратилось к России с просьбой о "защите" региона. Участники съезда депутатов в Тирасполе заявили об "усилении давления Молдавии". Они также обратились к международным и европейским институтам.

В МИД РФ в ответ сообщили, что защита интересов жителей Приднестровья — один из приоритетов Москвы и все просьбы Тирасполя внимательно рассматриваются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предположения представителей НАТО и Кишинева о намерении России аннексировать Приднестровье являются "спекуляцией".

"Насколько мы понимаем, эта нервозная реакция реакция на проходящий сегодня, 28 февраля в Тирасполе седьмого съезда народных депутатов всех уровней. В Кишиневе уже несколько дней спекулируют и гадают относительно того, какие решения может принять данный форум. Видимо, эта же паника обуяла и НАТО. Что касается так называемой поддержки, а по сути милитаризации Североатлантическим альянсом Молдавии и ее нейтрального статуса, то здесь тоже ничего нового нет. НАТО упрямо пытается лепить из республики вторую Украину".

В начале года власти Молдавии, кандидата на вступление в Евросоюз, ввели новые таможенные пошлины на импорт и экспорт из Приднестровья, которое граничит с Украиной и не признано ни одной страной-членом ООН, включая Россию, которая поддерживает тесные связи с регионом.

Кишинев работает над приведением своего экономического законодательства в соответствие с требованиями ЕС, стремясь к полноправному членству в блоке из 27 стран. Однако новые таможенные пошлины, взимаемые с Приднестровья, разозлили местных чиновников, которые утверждают, что эти меры наносят ущерб местным жителям и бизнесу.

Правительство Молдавии назвало съезд в Тирасполе "пропагандистским событием, спланированным Кремлем". По словам официального представителя правительства Молдавии Даниэл Водэ, это "уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

В Киеве говорят о планах России на Молдавию. "Путину однозначно нужно что-то сделать, чтобы, так сказать, изменить расклад сил в мировом плане. Один из вариантов изменения расклада сил — это создание многих горячих точек и многих точек хаоса... Путин постоянно пробует НАТО на слабость, можно вспомнить и падение "шахедов" на территории Румынии, и ракеты, которые залетали в Польшу или подлетали к польской границе и потом возвращались назад, постоянна игра мускулами на границе со странами Балтии. Это абсолютно то, что его устраивает", — комментирует политолог Дмитрий Левусь.