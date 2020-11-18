Исторический визит: бахрейнская делегация во главе с министром иностранных дел посетила Израиль

Еще один признак потепления в отношениях: Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни стал первым бахрейнским министром, посетившим еврейское государство с официальным визитом. Делегация во главе с Аз-Заяни прибыла в Тель-Авив прямым рейсом из Манамы. Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна провел встречи со своим израильским коллегой Габи Ашкенази и президентом Израиля Реувеном Ривлином. Состоялись и переговоры Аз-Заяни с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео. Политики позитивно отзывались о так называемых "Авраамовых соглашениях", достигнутых при посредничестве США.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Сегодня мы снова творим историю. Это первый официальный визит на министерском уровне представителя королевства в Государство Израиль. Это еще одна важная веха на пути к миру между нашими странам и миру в регионе".

Глава МИД Бахрейна в ходе совместной пресс-конференции, призвал к возобновлению мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.

Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, глава МИД Бахрейна: "Я уверен, что сотрудничество, зарождающееся между Бахрейном и Израилем, откроет путь к миру для всего Ближнего Востока. На всех своих встречах я продолжаю подчеркивать, что для достижения и укрепления мира необходимо урегулировать палестино-израильский конфликт. Я призываю обе стороны сесть за стол переговоров для достижения жизнеспособного решения на основе принципа сосуществования двух государств, к чему также стремится международное сообщество".

Во время переговоров израильская сторона подтвердила намерение открыть посольство в Манаме (столице Бахрейна). Бахрейн, как ожидается, вскоре откроет диппредставительство в Государстве Израиль. С начала декабря будет установлен режим электронных виз между Израилем и Бахрейном. В середине следующего месяца между государствами стартует регулярное авиасообщение.

Помпео заявил, что соглашения между Израилем и арабскими странами говорят Ирану о том, что его влияние в регионе ослабевает, и что он все более изолирован, и в этом плане он будет оставаться в этом положении, пока не изменит направления.