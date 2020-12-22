Первый прямой полёт из Тель-Авива в Рабат

Первый прямой рейс из Тель-Авива - Рабат вылетел во вторник из аэропорта имени Бена-Гуриона. На его борту - совместная делегация во главе со старшим советником и зятем американского президента Джаредом Кушнером и главой израильского совета национальной безопасности Меиром Бен Шабатом. Вылетевший в Марокко и посол США в Израиле Дэвид Фридман сказал:

"Совершив сегодня утром первый беспосадочный рейс авиакомпании El Al Airlines из Тель-Авива в Рабат, Израиль возвещает о нормализации отношений с шестой арабской страной - четвёртой за последние четыре месяца. Каждое мирное соглашение стоит особняком. Каждое из них - это отдельный успех. А все вместе они знаменуют коренные изменения на Ближнем Востоке".

В Рабате намечалось подписание первого пакета документов о сотрудничестве между Израилем и Марокко. Полную нормализацию дипотношений между двумя странами приветствовал глава Белого дома Дональд Трамп:

"Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв сегодня! Два наших ВЕЛИКИХ друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений - это огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!"

Нормализации отношений при посредничестве Вашингтона способствовал и тот факт, что США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Сделка между Израилем и Марокко вызвала протест в Палестинской автономии. Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило, что "Израиль будет использовать соглашение для дальнейшего увеличения числа еврейских поселений на палестинских территориях".

За последнее десятилетие - особенно при Трампе - произошло значительное расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Более 450 000 израильтян поселились на Западном берегу, где проживает около 2,8 млн палестинцев.

Расширение поселений рассматривается как усложнение перспектив "решения на основе двух государств", в результате которого наряду с Израилем будет создано жизнеспособное палестинское государство.