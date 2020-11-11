ЕС: "ковидное" утро

Как сообщает ВОЗ, в Европе со 2 по 8 ноября заразились почти два миллиона человек, общее же количество инфицированных превысило 13 млн. За тот же период зарегистрированы более 25 тыс. летальных исходов, всего же по состоянию на начало этого месяца их количество превысило 311 тыс.

В ЕС самая тяжелая ситуация - во Франции, где за сутки регистрируются десятки тысяч новых вирусоносителей, и медики бьют тревогу - у них заканчиваются места в палатах реанимации и интенсивной терапии. На помощь приходит, как и во время первой волны пандемии, Германия - туда эвакуируют пациентов с тяжелой формой протекания КОВИД-19.

Врач-реаниматолог Клеман Ванбеленгем из городской больнице Рубэ в отчаянии: "Еще неделю назад в нашем распоряжении были 25 коек, мы увеличили их число до 30, и все тридцать сейчас заняты, и если темпы заражений сохранятся, может так получиться, что в какой-то момент нам пациентов просто некуда будет класть".

В Румынии коллеги доктора Ванбеленгема вышли на улицы, они протестуют против условий труда и требуют повышения зарплаты. Они намерены добиться от политиков, как говорят они сами, выполнения обещаний, данных не так давно.

От их лица говорит Леонард Бараску, председатель профсоюза медиков Sanitas: "Нам сулили златые горы, и никто даже не думал подтвердить слова делами. Ведь нужно понимать, что поддержка медиков в такой момент носит жизненно важный характер".

В России также вводятся новые ограничения.

В Москве с 13-го ноября запрещается ресторанам и клубам работать по ночам, студентов переводят на дистанционное обучение - заявленные меры должны действовать до января.

В стране зарегистрированы две собственных вакцины "Спутник V" от НИИ Гамалеи, и "ЭпиВак" от исследовательского центра "Вектор".

К регистрации готовится еще один медикамент, созданный центром иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

В то же время россияне жалуются на невозможность купить в аптеках антибиотики и противовирусные лекарства.