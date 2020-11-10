В Москве ужесточают ограничения из-за коронавируса

С 13 ноября в Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса, которые продлятся как минимум до 15 января. Так, например, с 23:00 до 6:00 запрещается обслуживание посетителей ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти будут устраивать рейды по ночным заведениям. За несоблюдение указа владельцев ждет штраф.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых и иных мероприятий с участием гостей. Театры, кинотеатры, концертные залы продолжат работу, но принимать они смогут только четверть от обычного числа зрителей.

Кроме того, студенты столичных высших учебных заведений и колледжей, подведомственных городским властям, переходят на дистанционную форму обучения. Их транспортные карты будут временно заблокированы. Московские власти рекомендовали федеральным и частным вузам принять те же меры.

"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии", - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в середине августа лишь один из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября таких стало 5,8%, а затем 7,5%. “И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации”, - добавил мэр.

За последние сутки в России была выявлена почти 21 тысяча новых случаев заражения. Из них в Москве - 5902.