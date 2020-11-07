Ограничения из-за коронавируса вызывают недовольство

В центре Лейпцига в субботу собрались около 20 тысяч человек, чтобы выразить протест против усиления ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавируса. При этом в общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, но в последний момент суд отклонил прошение местных властей перенести акцию в другой район. Между тем в Мюнхене суд утвердил запрет на проведение митингов. Накануне в Германии число подтвержденных случаев инфицирования выросло почти на 23,5 тысячи — максимальный показателем за все время эпидемии в стране карантина.

В Греции в субботу вступил в силу режим общенационального карантина. В Салониках участники акции протеста, организованной через соцсети, бросали бутылки с краской в полицейских, которые ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, задержаны пять человек.

"Новые меры, принятые правительством, лишили нас работы. — говорит афинский таксист. — Подвозить некого, в Греции наступил глубокий экономический кризис. Думаю, что уже скоро, через месяц или в будущем году для простых людей наступит финансовый крах".

Штраф за передвижение без защитной маски в Греции увеличен с 150 до 300 евро. Число инфицированных коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 2 448. Для въезда в Грецию отныне требуется предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.