Кругосветная регата яхт-одиночек Vendée Globe (единственная в мире, проходящая без остановок) стартует в воскресенье из французского порта Ле-Сабль-д’Олон. Из-за органичений , введённых в свзяи с пандемией прежде, чем пуститься в плавfнье, шкиперы обязаны пройти 8-дневный строгий карантин.

Эту регату яхтсмены гордо именуют "Эверестом парусного спорта" из-за исключительно сложного маршрута , который пролегает в южных широтах. Она проводится раз в четыре года с ноябпря по февраль и повторяет маршрут так называемых шерстяных шкиперов 19-го века.

Съёмочной группе Euronews предоставилась возможность побывать на борту "Occitane en Provence", одной из 33 яхт, готовящихся к соревнованиям, и поговорить с её капитаном Армелем Трипоном.

"Vendée Globe - это что-то вроде безумной мечты, - сказал Армель. - Нужно быть немножко сумасшедшим, чтобы захотеть обогнуть земной шар вот так, в одиночестве. И ещё большее безумство - сделать это на совершенно новой яхте. Это настоящий вызов. Но это мечта почти всей моей жизни!".

Как и альпинисты, собравшиеся покорять Эверест, шкиперы Vendée Globe проходят долгий путь: они должны изучить и отработать все тонкости управления современными парусниками с их новыми технологиями, пройти физическую и психологическую подготовку, знать, как работать с командой на берегу. Но участие в регате того стоит.

"Мне не терпится ощутить этот момент полной свободы, - объясняет Армел Трипон. - Я просто не могу дождаться того момента, когда отправлюсь в плаванье, покину этот тревожный мир. Там, в море, нам будет очень-очень хорошо: только море, мы, и наши яхты!"

Рекорд Vendée Globe принадлежит Армелю Ле Клеашу. Он был установлен 4 года назад. Кругосветное путешествие под парусами француз завершил за 74 дня.

Родригу Барбоса, Euronews:

"Всего день, проведённый на борту этого парусника, уже позволил нам не только оценить , в каких сложных условиях будет проходить плавание, но и почувствовать прилив адреналина и понять всю значимость этой уникальной гонки, одной из самых престижных- в мире".