После восьмилетнего перерыва женщины вернулись на кругосветную регату Vendée Globe, которая стартовала во французском порту Ле-Сабль-д’Олон 8 ноября и продлится до января. В этом году шестеро шкиперов из 32 участников самой опасной гонки яхт-одиночек — женщины. Одна из них Сэм Дэвис надеется, что это послужит вдохновением и для других девушек.

Большинство яхтсменов уже благополучно пересекло экватор. Во время сеансов связи они рассказывают о первых серьёзных трудностях и о своих ожиданиях от гонки. Алексия Барьер отметила, что кругосветное плавание для неё — это ещё и возможность оценить состояние экологии:

«Я видела, как менялись океаны в последние десять лет. Загрязнения стало больше. А ещё стало гораздо меньше рыбы. Все это, в частности, связано с воздействием человека. Если мы продолжим так и дальше, то через 30 лет в воде не будет ничего, кроме медуз и пластика. Я создала проект 4MyPlanet для сохранения океанов, в частности, для сбора данных о воде во время каждой гонки, в которой я участвую».

Регата Vendée Globe длится более трёх месяцев. Участники не могут останавливаться в промежуточных пунктах и не могут получать постороннюю помощь, — так что рассчитывать можно только на себя и на удачу. Одиночество разбавляют периодические сеансы связи, а ещё морские животные и птицы, которые встречаются по пути. Об одной из таких встреч рассказала шкипер Кларисса Кремер:

«У меня здесь маленький краб. Он поселился в том месте, куда естественным образом заливается вода. Когда я свечу на него, он прячется. Вообще у меня на яхте бывали и птицы, и другая живность, — но чтобы краб… Тут целая микроэкосистема. Я думаю, она может сохраняться долгое время».