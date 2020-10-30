Протесты за право на аборт: власть готова к диалогу?

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что, по его мнению, в случае, если в течение беременности у плода установлены аномалии развития, то женщина имеет право решить, делать ей аборт или нет.

Это - изменение вектора настроений власти, произошедшее на восьмой день протестов в городах этой европейской страны.

Польша - единственное государство в ЕС, в которой при либеральной политической системе наличествует строгое противоабортное законодательство.

Беременность можно прерывать, если ее причиной стало изнасилование или инцест, если под угрозой находилась жизнь матери или из-за патологии плода.

Конституционный суд на прошлой неделе лишил женщин этой третьей возможности.

Всего, согласно официальным цифрам, легальное прерывание беременности составляет примерно тысячу процедур в год.

НКО, защищающие права женщин, утверждают, что не менее 100 тысяч жительниц страны вынуждены делать аборт за ее пределами, поскольку за нелегальный аборт установлена уголовная ответственность.