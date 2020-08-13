Польша погрузилась в первую за 30 лет рецессию

Экономика Польши, вслед за другими странами ЕС, погрузилась в рецессию - первую за почти 30 лет. По прогнозам Международного валютного фонда, падение польского ВВП составит 4,6 % в первом квартале текущего года; безработица, которая до сих пор была одной из самых низких в Евросоюзе, вырастет без малого до 10 %.

Жители Варшав реагируют на новость без энтузиазма: "Прежде всего это касается нас посредством цен, - говорит домохозяйка Патруся. - На городском рынке, например, килограмм яблок стоит 8 злотых, а месяц назад стоил 6. То есть, если я хочу сделать яблочные блинчики детям, я должна платить 8 злотых за три яблока, можете себе представить!"

"Месяц назад я закончил колледж, - добавляет Аркадиуш, агент по недвижимости. - Две трети или даже три четверти моих друзей потеряли работу, потому что у них были временные контракты".

"Нельзя сказать, что пенсионерам хуже живётся, - говорит Мирек, - но цены резко выросли, если сравнивать с прошлогодними: на 4-5 процентов! Рано или поздно это почувствуем и мы, пенсионеры"...

В 2008 году Польша была единственной страной ЕС, избежавшей рецессии. По прогнозам, на этот раз она также войдет в число стран, наименее затронутых вызванным пандемией кризисом, в отличие от Италии, Греции и Испании, которые гораздо больше зависят от туризма и экспорта сырья. Правительство, в свою очередь, объясняет ситуацию положительным сальдо торгового баланса и сокращением соотношения внешнего долга к ВВП.