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Япония

Японские учёные показали, как распространяется вирус

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 Кнарик Хачатрян
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Японские учёные показали, как распространяется вирус
Авторское право  RIKEN / Toyohashi Univ / Kobe Univ / Kyoto Institute / Suntory Liquors / Toppan Printing
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Маски стали обычным атрибутом для людей во всем мире: считается, что они позволяют в какой-то степени сдержать распространение коронавируса. Но поскольку угроза невидима, трудно представить, как это работает.

Группа япоснких исследователей использовала суперкомпьютер Fugaku для моделирования и демонстрации движения вирусных частиц, когда человек говорит без маски, поёт или кашляет.

Возглавляющий группу исследователей Макото Цубокура, профессор Kobe University & RIKEN, говорит:

"Если мы наглядно покажем, как именно может распространяться вирус и поделимся этим со всем миром, то, возможно, люди смогут представить себе самостоятельно всю серьёзность угрозы и с научной точки зрения подумать, какие меры можно предпринять".

Результаты исследований показали, что более высокая влажность водуха приводит к умножению числа мелких аэрозольных частиц. А сравнив разные защитные приспособления, учёные пришли к выводу, что маски наиболее эффективны, но нужно при этом пользоватся ими правильно. Отмечена также эффективность сохранения социальной дистанции. Опыты показали, что крупные частицы падают на землю вблизи их носителя и не могут улететь далеко.

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