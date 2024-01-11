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Испания: ношение масок в больницах вновь стало обязательным

Ношение масок в медцентрах и больницах Испании вновь стало обязательным
Ношение масок в медцентрах и больницах Испании вновь стало обязательным Авторское право Alexander Zemlianichenko/AP
By Euronews
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В Испании с 10 января вступило в силу распоряжение минздрава страны об обязательном ношении масок в больницах и медцентрах. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ковидом.

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Со среды в больницах и медицинских центрах Испании введено обязательное ношение масок, поскольку в стране наблюдается всплеск заболеваемости гриппом, ковидом и другими респираторными заболеваниями.

Против решения правительства, принятого спустя шесть месяцев после того, как использование масок стало необязательным в медучреждениях и аптеках, выступили в нескольких регионах. 

Новый министр здравоохранения Испании Моника Гарсия объясняет, что этот шаг необходим для защиты наиболее уязвимых групп населения и медицинских работников.

Испанские власти подчеркивают, что это временная мера, которая будет отменена после снижения заболеваемости.

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