Резервуар Касабуке спасает от наводнений

Это не средневековый собор, а главный водный резурвуар в японском городе Касукабе в 30 километрах от Токио - самая большая в мире подземная гидросистема защиты от наводнений. Резервуар строился с 1993 по 2009 годы; его длина - 177 метров, ширина - 78 метров, а высота -25 метров. Потолок поддерживается "лесом" из 59 железобетонных колонн, по 500 тонн каждая. Гигшантское сооружение было создано для защиты Токио от периодических наводнений, угроза которых увеличивается по мере климатических изменений.

Нобуюки Акияма, директор резервуара Касабуке, говорит:

"Когда начинаются дожди, у нас часто бывают наводнения, и дома затапливаются. А эта инфраструктура построена с целью отвода воды. Если сравнивать до и после создания этого водохранилища, то количество домов, затапливаемых после каждого дождя, сократилось на 90%".

Потоки, гонимые штормами и тайфунами, отводятся через систему туннелей длиной более 6 км при помощи 78 мощных насосов и сбрасываются в реку Эдо. А резервуар используется как средство для регулирования давления воды и как буфер, способный накопить некоторое её количество, если насосы не справятся с нагрузкой.

Резервуар Касабуке используется по назначению раз 7 в год, а в остальное время его можно посетить с экскурсией. Для этого в подземном сооружении установлены лестницы и переходы.