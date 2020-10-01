Польша подготовила "План Маршалла" для Беларуси
Польша активно поддерживает белорусов, выступающих против президента Александра Лукашенко. Его оппоненты утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы, и теперь польское правительство хочет создать общий план помощи в рамках Европейского союза, чтобы помочь тем, кто борется за перемены в Беларуси.
Так называемый "План Маршалла" подразумевает предоставление Беларуси фонда в размере 1 млрд евро, в том случае если, несмотря на недавнюю тайную инаугурацию Лукашенко, в стране будут проведены свободные и честные выборы. Средства в фонд предоставят страны-члены Евросоюза.
"План Маршалла" для Беларуси обсудили и одобрили как правящие, так и оппозиционные партии Польши.
Михал Щерба, депутат от партии "Гражданская платформа", рассматривает этот план как альтернативу кредиту, недавно предложенному Минску Москвой.
Ранее "План Маршала" также обсуждался странами Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия), которые уполномочили Варшаву представить план ЕС от их имени.
Координационный совет белорусской оппозиции считает, что баланс между внешней помощью и тем, что происходит в самой Беларуси, имеет решающее значение.
Польское правительство едино в вопросе помощи белорусским соседям. Вслед за польской нацпрограммой "Солидарность с Беларусью" на очереди общеевропейский план, который будет представлен на саммите ЕС в Брюсселе.