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Республика Беларусь

"Народному президенту – достойная инаугурация". В Минске прошел "Женский марш"

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 Марика Димитриади
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Задержание Нины Брагинской
Задержание Нины Брагинской   -   Авторское право  AP/TUT.by
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"Народному президенту – достойная инаугурация". Под таким лозунгом прошел "Женский марш" в Минске. Участницы шествия скандировали: "Президент Света". Сообщается о задержании по меньшей мере нескольких десятков человек.

По информации СМИ, полицейские выхватывали женщин из толпы и сажали в автозаки. Среди задержанных и 73-летняя активистка Нина Брагинская.

AP Photo/TUT.by
"Женский марш" в Минске стал уже традиционным шествиемAP Photo/TUT.by

В эту среду прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал на выборах 80% голосов. О церемонии стало известно уже после ее окончания.

Тихановская заявила, что на самом деле Лукашенко в тот день ушел на пенсию. Власти ряда европейских стран, в том числе Германии, Литвы, Словакии, Эстонии и Дании, подчеркнули, что не считают Лукашенко легитимным президентом.

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