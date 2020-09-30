Меркель восхитили женщины Беларуси

Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу со Светланой Тихановской. Об этом канцлер Германии заявила с трибуны Бундестага в среду, выразив своё восхищение мужеством белорусских женщин-участниц акций протеста.

Она также добавила, что не признаёт переизбрание Лукашенко президентом Беларуси и осуждает применение насилия в отношении манифестантов и оппозиции.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Совсем скоро я встречусь с оппозиционеркой Светланой Тихановской. Я вижу, с каким мужеством эти женщины выходят на улицы в борьбе за свободу и против коррупции. Могу сказать только одно: я поражена, это и правда впечатляет".

О дате и месте встречи не сообщается. Известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси планирует посетить Берлин 5-6 октября.

Ранее во вторник Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном в столице Литвы. Французский лидер пообещал "сделать всё возможное для урегулирования политического кризиса в Беларуси и освобождения политзаключённых".

Он добавил, что уже в ближайшие дни Евросоюз может принять пакет санкций против Александра Лукашенко и его окружения.