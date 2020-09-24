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мир

Лидеры Восточной Европы требуют: "Стоп мигрантам"

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 Jack Parrock
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Лидеры Восточной Европы требуют: "Стоп мигрантам"
Авторское право  Euronews
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Брюссель посетили руководители трёх стран из Вышеградской группы (без Словакии), недовольные наплывом беженцев. Они критикуют объявленное на днях обновление миграционной политики ЕС.

«Основной подход ЕС остается неизменным: он хочет управлять миграцией, а не останавливать мигрантов, - сказал премьер-министр Виктор Орбан. - Венгерская позиция — "Стоп мигрантам!».

После сожжения лагеря Мориа на острове Лесбос Брюссель предложил проводить в Греции предварительную проверку лиц, ищущих убежища, перед тем, как пропускать их дальше в Евросоюз.

А три лидера хотят, чтобы центры обработки документов были созданы за пределами ЕС. Об этом заявил председателю Еврокомиссии чешский премьер:

«Нам нужны такие горячие точки вне Европы, - сказал Андрей Бабиш. - Мы должны вести переговоры со странами Северной Африки. У нас должна быть долгосрочная стратегия по Сирии, по Ливии».

Но в Ливии углубляется конфликт, неправительственные организации предупреждают о серьезных нарушениях там прав человека.

Как сообщил представитель Amnesty International, в это стране множество беженцев и потенциальных мигрантов удерживаются в лагерях, которые не зарегистрированы на международном уровне:

«Мы подробно сообщаем в последнем докладе об ужасных злоупотреблениях, произвольных задержаниях, незаконных убийствах, пытках, сексуальном насилии, эксплуатации труда мигрантов, - сказал Маттео де Беллис. - Мы объясняем, как это связано с европейской миграционной политикой, из-за которой люди оказались на годы запертыми в этом стране».

Все меньше людей прибывают из-за пределов Евросоюза к её берегам, но между его странами сохраняются значительные разногласия по миграционной политике.

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