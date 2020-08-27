Греческое расширение и турецкие угрозы

Новые ситуация складывается после решения Греции расширить свои территориальные воды в Ионическом море и заключения соглашения о морских границах между Афинами и Римом. Следующие шаги греческого правительства включают в себя переговоры с властями Албании по нерешённым вопросам о разграничении морских зон. В то же время, как сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, океанографы уже начали работу по расширению границ территориальных вод в рамках соглашения с Египтом. Афины при этом заявили, что отказываются от "десятилетий пассивной внешней политики".

"Мы не просто можем ссылаться на международное право, мы также должны применять его, - говорит греческий аналитик Константинос Филис - Мы должны реализовать его как страна, уважающая морское право. Таким образом, шаг по расширению прибрежной зоны в контексте греко-египетского соглашения и соглашения с Италией уместен, но время для его совершения остаётся на усмотрение правительства, чтобы не обострять и без того уже напряжённые отношения с Турцией".

Греция приняла решение, ссылаясь на статью третью Конвенции ООН по морскому праву, по которой разделительная линия должна пролегать в середине в тех местах, где расстояние между берегами меньше 24 морских мил.

Запланированное расширение не влияет напрямую на территорию, ставшую предметом греко-турецкого спора вокруг разведки энергоресурсов в восточном Средиземноморье, начатой Анакарой. Греция считает эту территорию своей и направила военные корабли для слежки за турецкой флотилией. Стороны также приняли участие в конкурирующих военных учениях на море, а турецкий президент предупредил, чтобы Афины не испытывали тепение его страны.

"Пока ситуация остаются на пике напряжённости, а машины управляются людьми - существует большой процент вероятности человеческих ошибок, несчастных случаев и даже провокаций, которые не только навредят нам, но поставят на грань конфликта со страной-членом НАТО", - считает Константинос Филис.

После посреднических усилий Германии министр обороны Турции заявил о готовности к переговорам с Грецией, но при этом не преминул повторить угрозы. Анкара продолжает исследования, и претензии Афин отвергает, настаивая на том, что небольшие греческие острова у турецкого побережья не должны приниматься во внимание при определении морских границ.