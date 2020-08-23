Десятки тысяч людей в воскресенье снова вышли в центр Минска, чтобы выразить свой протест против фальсификации результатов президентских выборов и продления правления Александра Лукашенко. Кроме того участники акции под названием Марш новой Беларуси, которая собрала не только минчан, но и жителей других городов страны, потребовали прекратить репрессии. В ходе жесткого подавления народных выступлений, по поступающим из Беларуси сообщениям правозащитников, сотрудники силовых структур применяли к протестующим избиения, пытки, изнасилования и другие издевательства.

"Я верю в наш народ и не сомневаюсь, что мы не упустим этот шанс, - говорит Светлана Тихановская, которую белорусские власти вынудили выехать из страны. - В любом случае, даже если это движение немного замедлится или немного успокоится, наш народ больше не будет принимать нашего президента. Мы изменились, наши умы изменились. И мы не сможем больше жить под руководством этого президента и этих властей. Мы будем бороться до победы - пока не добьемся изменений в нашей стране".

Тем временем Лукашенко, заявляющий, что массовые волнения в Беларуси организованы США и Евросоюзом, обвиняет НАТО в стягивании войск к границам Беларуси. В альянсе эти заявления категорически отвергают. Примечательно, что еще несколько недель назад белорусский руководитель обвинял Россию в намерении дестабилизировать обстановку в его стране.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси, указав, что они не были ни честными, ни прозрачными, и пообещал белорусам поддержку в достижении свободы и демократии.