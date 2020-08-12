Беларусь: протесты сместились в спальные районы

Акции протеста против объявленных белорусским центризбиркомом результатов президентских выборов во вторник переместились в спальные районы Минска, так как практически весь центр столицы вечером был блокирован силами ОМОНа, внутренних войск и других структур. Для разгона митингующих в Серебрянке, Малиновке, Уручье и других районах милиция предприняла еще более жесткие действия, чем накануне, а также использовала весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая не признала итоги голосования и под давлением вынуждена была уехать из Беларуси в Литву, призвала своих сторонников и милицию воздержаться от насилия. Оппозиция обвиняет в его разжигании власти.

Мария Колесникова, представитель оппозиционного штаба:

"Эти протесты вызваны тем, что власть отказывается слышать своих граждан. На самом деле за то, что сейчас происходит, в большей части ответственность несет власть, она несет ответственность за безопасность своих граждан".

Белорусский ЦИК утверждает, что на прошедших в воскресенье выборах президента Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. На фоне как никогда массовой предвыборной кампании оппозиции его противники в эти цифры не верят. В стране отключают интернет, жестко обходятся с журналистами, уничтожают их технику, пытаясь помешать освещению происходящего.

Лукашенко заявил, что не допустит революции. По всей стране задержаны тысячи протестующих. Погиб один человек. Местонахождение многих неизвестно. Порой на улицах избивают даже случайных прохожих. Белые ленточки и браслеты, ставшие символами протестов, приводят силовиков в ярость. Массоввые выступления продолжаются, но пока не ясно, смогут ли они открыть Беларуси новую политическую эру.