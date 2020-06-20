Польша строит альтернативу "Северному потоку — 2"

Это газовый терминал Свиноуйсьце на побережье Польши — предполагается, что скоро он станет стратегическим пунктом газопровода «Балтийская труба», который называют едва ли не главным конкурентом проекта «Северный поток — 2». Он должен связать страны Центральной Европы с норвежскими месторождениями, — иными словам, открыть альтернативный канал поставок энергоносителей. В мае компания-оператор газотранспортной системы Gaz-System согласовала со Швецией проект трубопровода и может начинать строительные работы, — говорит глава компании Томаш Стэмпень:

«Завершён проектирования, а вместе с ним и стадия получения необходимых свидетельств, документов, связанных с охраной окружающей среды, разрешений на строительство. Проект "Балтийская труба" вступает в фазу реализации. Мы выделили средства на проект. По дну моря будет продолжен тоннель, работы будут проведены в этом году».

Эксперт Европейского центра Университета Варшавы Беата Варда подчеркивает политическое значение этой инициативы:

«"Балтийская труба" — это проект стратегической важности для Польши, ведь долгие годы мы были крепко связаны с Россией в вопросах поставок газах. Но Европейский союз заинтересован в развитии проекта не меньше. Смысл в том, чтобы сделать Польшу газовым транзитным узлом для Центральной Европы, а также наладить как можно больше связей со странами Балтии и югом».

Строительство «Балтийской трубы» должно завершиться к концу 2022 г., — тогда же, когда Польша планирует расторгнуть Ямальский контракт на поставки российского газа. Речь идёт соглашении, подписанном в 1996. Оно предусматриваете поставки ок. 10 млрд кубометров газа в год. Противники Ямальского контракта рассматривают его как угрозу энергетической безопасности Европы.

10 млрд кубометров в год — это заявленная пропускная способность «Балтийской трубы» в Норвегию. Предполагается, что диверсификации поставок наряду будет способствовать покупка сжиженного газа у США и Катара.