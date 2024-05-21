«Новое измерение» вместе с новой партией

By Euronews

В Венгрии набирает популярность движение под руководством политика, покинувшего правящую партию и теперь желающего изменить систему

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Димитрий Корчак, Euronews:

«Я нахожусь в Венгрии, в Дебрецене, втором по величине городе страны и одном из оплотов партии Виктора Орбана «Фидес». Позади меня собрались несколько тысяч человек, но не в поддержку нынешнего правительства, а по призыву одного человека, Петера Мадьяра, который олицетворяет новую оппозицию и представляет свой список для участия в европейских выборах в июне 2024 года. Его популярность стремительно растёт, а вместе с ней и надежды на перемены в венгерском обществе. Поэтому мы попытаемся понять, что стоит на кону на этих выборах и, прежде всего, какое будущее ждёт венгров».

Европейские выборы в Венгрии приобрели новое измерение с появлением Петера Мадьяра, нового претендента на пост Виктора Орбана. Бывший член партии «Фидес», он хочет покончить с коррупцией и порвать с политикой Орбана.

Петер Мадьяр:

«Хватит уже с венгров. Это уже слишком во всех смыслах — экономически, политически, юридически, этически. Хватит уже».

Сегодня Мадьяр и его партия могут набрать от 17% до 25% голосов на европейских выборах в июне 2024 года. В центре внимания уже и парламентские выборы 2026 года. Но в противостоянии с «Фидес» этот путь будет сопряжён с трудностями

Мелани Барлаи, политолог, университет Андраши:

«Ему будет непросто удержать успех. И мы наверняка можем сказать, что Fidesz сделает всё, чтобы дискредитировать его».

Лили Ашенбреннер, студентка:

«Ему нужен шанс, и я думаю, что шанс у него есть, потому что он новый и пришел из той самой системы, которую пытается разрушить. Я не верю, конечно, что если он станет премьер-министром Венгрии, то всё изменится, всё станет лучше автоматически. Успехом была бы уже смена той системы, которая управляла страной последние 14 лет».