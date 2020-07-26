Железная дорога на даче

Первый за более чем полвека паровоз в России построили в Ленинградской области. Отечественное паровозостроение прекращено в 1956 году. Около 10 лет понадобилось инженерам-любителям Павлу Чилину и Сергею Терехову, чтобы воплотить в жизнь их давнюю мечту.
Идея принадлежит Чилину. Десять лет он отдал флоту, а в тяжелые 90-е стал органных дел мастером. Но мысль о собственной железной дороге никогда его не покидала.
Рельсы проложили прямо на приусадебном участке вдохновителя проекта, длина узкоколейки - 350 метров и проходит она через ельник, кусты смородины и даже мост.
Мини-паровоз может работать на угле, дровах, мазуте и торфе и развивать скорость до 30 км/час.
Народные умельцы мечтают построить туристическую железную дорогу в одном из городских парков. Говорят, сделать это у них получится быстро — ведь технология уже отработана. А пока они возят желающих и оттачивают мастерство. Соседи на шум не жалуются, потому что их нет.