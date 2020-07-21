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мир

Транспорт будущего: поезд на водородном топливе

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 Ирина Шелудкова
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Поезд на водородном топливе
Поезд на водородном топливе   -   Авторское право  Кадр из репортажа France 3
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Водородная энергетика лежит в основе планов ЕС по переходу к "зеленой" экономике. Еврокомиссия планирует к 2024 году в шесть раз увеличить производство возобновляемого водорода, чтобы снизить его стоимость. Этот поезд на водородном топливе — последняя разработка французской компанией Alstom. Он развивает скорость до 110 километров в час и на борту могут разместиться до 300 пассажиров. Но самое важное — источник энергии находится на крыше поезда. В Европе необходимо заменить пять тысяч дизельных поездов. Германия уже заказала более 40 моделей на водородном топливе и планирует вложить 9 миллиардов евро в развитие водородной энергетики.

В Еврокомиссии уверены, что водородное топливо поможет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, добиться поставленных целей по сокращению выбросов парников в атмосферу, а также позволит создать тысячи рабочих мест.

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