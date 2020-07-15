Статую правителя русских владений на Аляске уберут из центра Ситки

Статую правителя русских владений на Аляске Александра Баранова уберут из центра Ситки и переместят в городской исторический музей.

Памятник, созданный скульптором Джоаном Багби-Джексоном, подарила муниципалитету одна из местных семей в 1989 году. С тех пор статуя стояла в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

До 1867 года, то есть до того, как Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам, Ситка называлась Ново-Архангельском и была столицей русский владений в Северной Америке. Город расположен на территории, которую раньше заселяли представители коренного народа этого района Аляски – тлинкиты.

Как отмечается в тексте одобренной в среду резолюции, Баранов "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов для охоты на млекопитающих".

По версии авторов резолюции, при Баранове нарушались законы коренных народов, их представители подвергались жестокому обращению. Это якобы "часто оправдывалось теорией расового и культурного превосходства". В документе утверждается, что все это "причиняет боль коренным народам и по сей день".