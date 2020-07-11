Власти Италии не исключают продления режима чрезвычайной ситуации

В Словакии увеличивается число положительных тестов на коронавирус. Инфекция, как считают в Братиславе, переносится главным образом при контактах словаков с жителями иностранных государств, в которых есть очаги заболевания COVID-19. Полиция восстанавливает на наземных границах республики проверки с целью выявления инфицированных и контроля за въездом в страну прибывающих из регионов ЕС с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В Италии до конца года может быть продлен режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Он указал, что это позволит правительству оперативно принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии. Ранее власти временно запретили въезд в Италию граждан из 13 не входящих в ЕС стран, где положение дел с COVID-19 оставляет желать лучшего.

В российской столице после почти четырехмесячного перерыва вновь открылся Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В залах просторно. Посетители ходят в масках. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей города позволяет уверенно выходить из ограничений, введенных в связи с пандемией, второй волны заболеваемости в ближайшее время не ожидается.