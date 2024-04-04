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Итальянский парламент не поддержал вотум недоверия вице-премьеру Сальвини

Вотум недоверия рассматривался как символический шаг, так как коалиционное правительство Джорджи Мелони, частью которого является "Лига", контролирует обе палаты парламента.
Вотум недоверия рассматривался как символический шаг, так как коалиционное правительство Джорджи Мелони, частью которого является "Лига", контролирует обе палаты парламента. Авторское право Gregorio Borgia/AP
By Euronews
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Оппозиция обвиняет Маттео Сальвини в связях с Россией и считает, что такой политик не может представлять итальянское правительство.

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Парламент Италии не поддержал вотум недоверия заместителю премьер-министра страны и министру транспорта Маттео Сальвини. 211 депутатов проголосовали против, 129 - за, трое воздержались.

Оппозиционные партии обвиняют Сальвини и его ультраправую "Лигу" в связях с путинской "Единой Россией" и уже не раз требовали предоставить доказательства, что заключенное в 2017 году межпартийное соглашение о сотрудничестве официально расторгнуто.

В начале апреля представители "Лиги" заявили, что соглашение с российской партией власти "больше не имеет силы" после вторжения России в Украину.

В "Лиге" подчеркивают, что российское вторжение "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией".

Предложение о вотуме недоверия Сальвини внесла партия "Действие" экс-министра экономического развития Карло Календы. Его поддержали "Движение 5 звезд", Демократическая партия и другие оппозиционные силы.

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