Итальянский парламент не поддержал вотум недоверия вице-премьеру Сальвини

By Euronews

Оппозиция обвиняет Маттео Сальвини в связях с Россией и считает, что такой политик не может представлять итальянское правительство.

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Парламент Италии не поддержал вотум недоверия заместителю премьер-министра страны и министру транспорта Маттео Сальвини. 211 депутатов проголосовали против, 129 - за, трое воздержались.

Оппозиционные партии обвиняют Сальвини и его ультраправую "Лигу" в связях с путинской "Единой Россией" и уже не раз требовали предоставить доказательства, что заключенное в 2017 году межпартийное соглашение о сотрудничестве официально расторгнуто.

В начале апреля представители "Лиги" заявили, что соглашение с российской партией власти "больше не имеет силы" после вторжения России в Украину.

В "Лиге" подчеркивают, что российское вторжение "полностью изменило суждения и политические отношения с Россией".

Предложение о вотуме недоверия Сальвини внесла партия "Действие" экс-министра экономического развития Карло Календы. Его поддержали "Движение 5 звезд", Демократическая партия и другие оппозиционные силы.